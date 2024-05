Cádiz es la provincia española donde se tienen más relaciones sexuales al mes según informa el estudio realizado por Diversual. "Al final Raffaella Carrà tenía razón para hacer bien el amor hay que ir al sur", comenta Alba Gutiérrez porque dos provincias andaluzas están entre las tres primeras en este ranking. Los gaditanos encabezan la lista con una media de 9,64 veces al mes y los cordobeses son terceros con 9,07 relaciones. El segundo puesto lo tiene Lugo con un promedio de 9,44.

Alba no puede evitar acordarse de los riojanos, quienes encabezaban la lista el año pasado con una media de 11,25 veces al mes y este han bajado a 6,79 . "¿Qué ha pasado en el 2024?", pregunta la colaboradora. Alfonso Arús ve una bajada injustificable porque en el año 2024 no ha pasado nada excepcional respecto al 2023. "¿Habéis mirado la tasa de natalidad? Porque a lo mejor ha habido muchos nacimiento y ya no...", expone Tatiana Arús.