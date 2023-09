Separar la vida privada de la vida profesional es una decisión que muchos toman... por cosas como esta que vemos en Aruser@s. En este vídeo, vemos una conversación de WhatsApp con una intensa discusión entre un jefe y un empleado originada por unas fotos que el trabajador colgó en Instagram.

"¡Qué bonito! Haciéndote selfies cuando se te pidió que vinieras este sábado a apoyar a tus compañeros en bodega", reprocha el empresario, como puede apreciarse en esta captura publicada por el perfil de Twitter @soycamarero. "Yo descanso los sábados y no había paga extra", explica el chico. "O sea, ¿que si no pagan, no vas? ¿Esa es tu excusa?".

Dejando a un lado la poca consistencia de este argumento, el debate ha surgido en redes alrededor de una cuestión: ¿es bueno que tu jefe te siga en redes sociales?Hans Arús expone un posible escenario: "Te has negado a ir a trabajar y estás colgando que estás en la playa con tus amigos". Para los colaboradores, la conclusión es clara, sobre todo para Angie Cárdenas. "Si es tu tiempo libre, puedes hacer lo que quieras". Tatiana Arús pone sobre la mesa la opción de tener un perfil cerrado o compartir las fotos solo en stories para 'mejores amigos'.

Rocío Cano le habla directamente a su jefe, Alfonso Arús. "¿Sabes lo que pasa? Es que yo no tengo nada que ocultar, así que si me quieres seguir, sígueme". "Menos mal que hay alguien transparente y clara", responde el presentador.