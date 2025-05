David Beckham y Carlos III, juntos tras la polémica cena de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz con Meghan Markle y Harry

Kate Middleton ha reaparecido tras dos años de ausencia en una fiesta celebrada en los jardines de Buckingham. Por su parte, Carlos III y David Beckham se han reencontrado tras los crecientes rumores de tensión en la familia del exfutbolista.

Y es que "mucho se ha hablado de esa supuesta cena de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz con Meghan Markle y el príncipe Harry", destaca Tatiana Arús. Esta reunión llama la atención ya que tanto Brooklyn como Harry tienen tensiones con sus familias.

Ya hace unos días, Tatiana Arús explicaba en este vídeo que la posible crisis entre los hijos de David y Victoria Beckham podría ser por "la actual pareja de Romeo Beckham, DJ Kim Turnbull, quien habría tenido un romance anterior con Brooklyn".

"Esto no estaría sentado nada bien a Brooklyn, que habría pedido reunirse con sus padres antes de la celebración del 50 cumpleaños en Notting Hill", reflexionaba la colaboradora de Aruser@s, que explicaba que, al no producirse esta reunión, el mayor de los hijos de David y Victoria Beckham habría decidido no acudir al cumpleaños de su padre.