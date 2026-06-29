El bonito gesto de un influencer con una pareja que cumplía 25 años de casados emociona a Aruser@s

El creador de contenido 'Ceciarmy' organiza una velada sorpresa para Pepe y Mercedes después de recibir el mensaje de su hijo, Pepe, que confesó que no podía permitirse celebrar la ocasión como merecían.

El creador de contenido '@ceciarmy' ha protagonizado una emotiva sorpresa con Pepe y Mercedes, un matrimonio que celebraba sus bodas de plata sin imaginar que vivirían una noche inolvidable.

Todo comenzó cuando el hijo de la pareja se puso en contacto con el influencer para explicarle que sus padres cumplían 25 años de casados, pero que "no tenía presupuesto" para organizarles una celebración especial. Ante esta petición, Ceciarmy decidió preparar una sorpresa por todo lo alto.

"Decidí reservar uno de los sitios más emblemáticos de Madrid, con piano bar, cócteles y una cena increíble", explica el creador de contenido en el vídeo. Además, durante la velada, un pianista interpretó 'Yesterday', la canción favorita del matrimonio, poniendo el broche de oro a una noche llena de emoción.

El gesto no ha pasado desapercibido en el plató de Aruser@s, donde los colaboradores han aplaudido la iniciativa del influencer.

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