Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s la "irreconocible imagen" de Bigote Arrocet. ¿Cuál es el secreto para mantenerse así con 75 años? "Yo nunca he hecho nada, pero este último tiempo he dejado de comer azúcar", afirma Bigote Arrocet, que confiesa que él era "muy bueno para los postres": "Yo soñaba con los pasteles y ahora ya nada, he evitado el azúcar, simplemente".

Preguntado sobre cómo está personalmente, Bigote Arrocet responde de una inesperada forma, que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia y que Tatiana Arús confiesa no haber llegado a entender. "Es un chiste y yo no lo he entendido", afirma la colaboradora en el plató, donde Angie Cárdenas destaca que el humorista se ha convertido en "Flavio Briatore". "Está italianizado", resalta, por su parte, Alfonso Arús.