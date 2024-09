Muchos rostros conocidos han asistido a la fiesta de inauguración de SIMOF 2024, la Semana Internacional de la Moda Flamenca, donde Bertín Osborneha confirmado que ya ha visto a su hijo con Gabriela Guillén. El cantante, que ha sido galardonado con un premio, ha hablado con los medios de comunicación sobre su hijo pequeño: "Hay un menor y no quiero especular con eso, porque no quiero que el día de mañana se vuelva en contra suyo".

Por otro lado, su amigo 'El Turronero' ha explicado que el bautizo del hijo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén ya ha ocurrido. "A mí este hombre cuando habla me recuerda a 'El Fary'. Por último, Gabriela Guillén se ha hecho una bichectomía, como ha contanto ante los reporteros, con lo que casi no podía ni hablar tras la intervención: "Tengo la anestesia, así que estoy hasta mareada".

"Yo no soy de hacerme nada, no llevo bótox ni absolutamente nada y ahora me he animado a esto y, cuando se entere mi madre, me va a matar", reconoce Gabriela Guillén que, al parecer, abrirá un centro de estética en Madrid.