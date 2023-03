Bertín Osborne y Fabiola Martínez siguen manteniendo una buena relación tras su separación, a pesar de haber pasado un pequeño bache. Después de las declaraciones del cantante en un plató de televisión, donde afirmó que nunca había estado enamorado, su expareja se había mostrado muy dolida por sus palabras.

Sin embargo, Bertín supo rectificar, cuenta Fabiola a los periodistas en este vídeo de Aruser@s. "Yo le he dicho que a mí me dolió lo que dijo y él me dijo que su intención no era hablar de mí", cuenta. "Yo le dije que hay que pensar un poco más las cosas y él me dijo que yo tenía razón y que la había cagado", comenta. "Yo lo conozco y sé que se le va la fuerza por la boca", afirma.

Para Fabiola, lo más importante era no tirar por tierra "el respeto y el cariño" que se han tenido todo este tiempo por este asunto. "Con lo que nos ha costado tener una separación así, cagarla de esta manera... ha sido un malentendido y ya está", concluye.