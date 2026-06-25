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Avisa a sus vecinos con una nota de que Argentina juega de madrugada: "Sepan entender los gritos"

¿Hasta qué punto hay que respetar el horario de los vecinos ahora que muchos de los partidos del Mundial se juegan de madrugada?

Avisa a sus vecinos con una nota de que Argentina juega de madrugada: "Sepan entender los gritos"

Hans Arús enseña en este vídeo a una joven argentina que ha puesto carteles en las puertas de las viviendas de sus vecinos avisándoles de que el partido de Argentina en el Mundial es de madrugada. "Sepa entender los gritos", ha escrito la joven en el papel. Pero, ¿hasta qué punto hay que respetar el horario de los vecinos ahora que muchos de los partidos del Mundial se juegan de madrugada? Así lo debaten en el plató de Aruser@s.

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