Shakira mantiene muy buena relación con Alejandro Sanz. Ambos grabaron en 2005 'La Tortura', un éxito que se llevó el Premio Grammy Latino por canción del año. Años más tarde, el cantante también contó con ella para su canción 'Te lo agradezco, pero no' de su álbum 'El tren de los momentos'.

Ambas canciones han sido más que sonadas y ls dos artistas han mostrado en numerosas ocasiones lo bien que se entienden.

Tras el estreno de 'Shakira:Bzrp Music Sessions, Vol.53', el nuevo tema de la cantante colombiana, las reacciones en Twitter no han hecho más que crecer. Alejandro Sanz no ha querido quedarse atrás y ha publicado un tweet que no ha pasado desapercibido:

En este último tema, Shakira canta "Una loba como yo no está 'pa' novatos". Muchos de sus fans la identifican como 'loba' tras el tema que lanzó en 2009 con el mismo título y un polémico videoclip bailando dentro de una jaula. Así, llama la atención que tras estrenar el tema con BZRP, Alejandro Sanz haya publicado un aullido en su timeline.