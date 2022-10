Un conductor acelera su moto hasta llegar a más de 200 km por hora y cuando una vez en esa velocidad, la moto empieza a temblar tanto que el hombre no la puede controlar y acaba cayendo al suelo. En el vídeo de Aruser@s Weekend se puede ver todo el accidente como si lo vivieras en primera persona. El conductor no ha sufrido heridas graves. Para Angie Cárdenas muy listo no debía ser para ver que se estaba desestabilizando y seguir acelerando. No sabemos qué pasaría por la cabeza del motorista, pero gracias a sus imágenes podemos imaginar cómo es caerse a esa velocidad.