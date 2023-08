En la pasada temporada de Aruser@s, Alfonso Arús contó la historia de Rafita, un niño de 10 años de San Fernando que sufre déficit de atención y a cuyo cumpleaños no fue nadie. Su familia había organizado una merienda en su casa, pero nadie asistió. "Me siento vacía rota aunque os tengo a vosotros tres mis tesoros me falta algo. No tengo apoyo, me dio mucha penita ver a mi niño solito y sin nadie con quién jugar. En su día invite a muchas personas y nadie vino. Pobrecito y no sé queja de nada", afirmó la madre de Rafita en un mensaje en redes sociales que se hizo viral.

Tras conocer la noticia, varios equipos de fútbol de la zona, con colaboración de comercios y vecinos, decidieron organizarle un partido y una merienda a Rafita. Después de esta gran sorpresa, Rafita contó a varios medios locales que fue el mejor cumpleaños de su vida. "Rafa está en una nube , aún no se lo cree, gracias de corazón gracias", destacó, por su parte, su madre en su cuenta de redes sociales.

