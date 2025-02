Así reacciona el prínicipe Guillermo cuando quitan el gorro a un niño delante de él por protocolo

"No hay problema, tiene que calentarse las orejas, hace mucho frío", destaca el príncipe Guillermo cuando le quita un gorro a un niño para hablar con él. Puedes ver el momento en este vídeo de Aruser@s.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el divertido momento en el que un niño de cinco años confunde al príncipe Guillermocon su padre. "Hola, ¿eres el rey?", pregunta el pequeño al príncipe, que responde agachándose a su altura: "No, soy su hijo". Mientras el marido de Kate Middleton habla con el niño, alguien le quita el gorro al pequeño afirmando que debe quitárselo para hablar con el príncipe.

Sin embargo, el príncipe Guillermo no opina lo mismo y responde en el vídeo: "No hay problema, tiene que calentarse las orejas, hace mucho frío". Incluso, se puede ver cómo se graban un vídeo juntos con el pequeño llevando otra vez el gorro. "La imagen es preciosa", afirma Tatiana Arús, que enseña cómo ambos dicen "say cheese" (di queso) para sonreír en el selfie.