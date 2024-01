Cristina Pedroche sorprendió en las Campanadas 2023, al aparecer, esta vez, con un vestido que, si llovía, podía desaparecer. Y es que su look se basaba en un estilismo biodegradable que estaba confeccionado en gelatina. "Es un vestido efímero, menos mal que no está lloviendo porque me quedaría sin él. Puedo enterrarlo y la naturaleza lo reabsorbe", explicó la joven sobre el diseño, creado por Paula Ulargui, artista e investigadora textil de materiales que buscan la conexión con el medio ambiente.

"Se convirtió en la ninfa sostenible", destaca Alfonso Arús al ver el look de la presentadora en el plató de Aruser@s, donde mostró algunas de sus dudas con este look confeccionado con gelatina: "¿Esto se puede meter en la lavadora?". "¿Cómo lo higienizas?", insiste el presentador en el plató, donde Tatiana Arús le dice cómo lo ha explicado la propia Pedroche. Por otro lado, el presentador destaca los memes originados de este look.

Además, Alfonso Arús repasa también los estilismos elegidos por el resto de presentadoras de las Campanadas en otras cadenas: Cristina Pardo, con un elegante vestido rojo, Ana Mena, de verde y Laura Escanes, de color champán.