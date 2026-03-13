Así frenó Nicole Kidman a este conocido actor cuando tenía que besarla en una serie: "El mal aliento no me excita nada"

"En una escena de 'Big little lies' debía besar a Alexander Skarsgard, pero acababa de comer y le dije, 'no, no, Alex, se supone que debería estar interesada en ti y besarte, deja el falafel ahora", ha desvelado Nicole Kidman.

Nicole Kidman ha revelado en una entrevista el beso más desagradable de su carrera. "No soporto el mal aliento, es un factor decisivo para mí", ha confesado la conocida actriz, que ha desvelado que "podría ser le chico más guapo del mundo", pero si tiene "mal aliento diría que no".

Es lo que le pasó durante el rodaje de 'Big little lies': "En una escena debía besar a Alexander Skarsgard, pero acababa de comer y le dije, 'no, no, Alex, se supone que debería estar interesada en ti y besarte, deja el falafel ahora, porque el mal aliento no me excita nada".

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús destaca que la actriz "tiene razón". "Luego lávate los dientes, no le pases el falafel a la pobre mujer", afirma, por su lado, Angie Cárdenas. Por su parte, Alba Gutiérrez recuerda que "Alexander Skarsgard es uno de los actores más codiciados de Hollywood", a lo que el presentador de Aruser@s responde tajante: "Pero si el aliento le canta, no hay beso".

