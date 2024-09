Un joven explica en un vídeo en TikTokcómo ha recuperado su bici después de que se la robaran. "Ayer me robaron la bici, llevamos 24 horas buscándola en Wallapop como locos y la acabamos de encontrar", explica en el vídeo. Pero el vídeo no queda ahí, el creador de contenido decide grabar también cómo ha sido el encuentro con el vendedor.

En las imágenes, el hombre que tiene la bici le cuenta que la ha comprado hace muy poco tiempo, hace una semana. Cuando el tiktoker oye esto, no le cuadra y quiere saber dónde la compró. Una vez el vendedor le responde, el creador de contenido le confirma que esa bici es suya. "¿Cómo sé que esa bici es tuya? No me lo puedo creer", le manifiesta enojado el hombre. El joven le enseña fotos y consigue recuperar su bici.

"Siempre le quedará la duda de si se la habían vendido o era el chori", comenta Alfonso Arús, que destaca que el chico consigue recuperar su bicicleta y sin pagar ni un euro. Por su parte, Angie Cárdenas opina que la mejor manera para argumentar que esa bici es tuya, es poner las iniciales.