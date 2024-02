Teresa Urquijo , futura mujer del alcalde de Madrid, ha celebrado su despedida de soltera en Italia. "Gracias a Luisa Bergel, una de las íntimas amigas de Tamara Falcó, hemos podido saber que ha celebrado su despedida de soltera", destaca Tatiana Arús, que explica que "han estado compartiendo todas las imágenes en las que visitaban algunos de los sitios más emblemáticos".

Además, el grupo de amigas cenaron en un japonés y tomaron copas en un pub. "Esperemos que sea una despedida moderada y contenida", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s.

