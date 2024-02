"Que he visto a Ester Expósito, que no la conozco en persona y me tiene muy loco. La miro a ver si me mira y pasa de todo", con esta letra dedicada a la actriz española ha sorprendido Dani Martín para celebrar su 47 cumpleaños. Tras varios años de parón, el artista ha lanzado este tema al que la actriz ha respondido con este mensaje: "Tus canciones me marcaron y acompañaron en tantos momentos desde hace tanto tiempo que me hace mucha ilusión que vuelvas a sacar música y formar parte de ella. Feliz día y feliz lanzamiento. Te admiro".

Tras este sorprendente lanzamiento, Dani Martín ha compartido un vídeo en sus redes sociales donde se le puede ver soplando las velas de su tarta de cumpleaños. Un pastel de chocolate con lacasitos. "Son esas tartas que a nosotros nos gustan, las tradicionales y de toda la vida", destaca Tatiana Arús en el plató.

Además, todos los colaboradores se mueven al ritmo del nuevo tema del cantante. "Recuerda mucho a la época de El Canto del loco", afirma Tatiana Arús.