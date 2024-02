Dani Martín ha sacado un nuevo tema con motivo de su cumpleaños y el artista se lo ha dedicado a la actriz Ester Expósito."Que he visto a Ester Expósito, que no la conozco en persona y me tiene muy loco,la miro a ver si me mira y pasa de todo", canta Dani Martín, que llega, incluso, a mandarle este un mensaje: "Por qué no me miras si yo la escribí por nosotros".

La actriz ha contestado de la siguiente forma a Dani Martín: "Tus canciones me marcaron y acompañaron en tantos momentos desde hace tanto tiempo que me hace mucha ilusión que vuelvas a sacar música y formar parte de ella. Feliz día y feliz lanzamiento. Te admiro". Una respuesta que no convence a los colaboradores de Aruser@s, que la analizan en plató: "Venga, hasta luego".

"Madre mía, esto es un next de matrícula", destaca Alba Gutiérrez en el plató, donde Tatiana Arús enseña la respuesta del cantante a la actriz: "Eres la mejor aunque ni me mires, hija". Alfonso Arús defiende la actitud del cantante: "Me parece muy bien lo que ha hecho Dani, si vamos a lanzar la caña, tiremos la red".