En Aruser@s debaten sobre "por qué una ruptura puede causar más dolor que la muerte de un ser querido"

El psicólogo Adrián Chico asegura que "el dolor de una ruptura puede ser más intenso que el duelo por un fallecimiento", ya que "la pareja decide marcharse voluntariamente". En el plató de Aruser@s, los colaboradores reflexionan sobre el tema.

"No se va porque no hubiera querido irse; si hubiera podido, hubiera seguido a tu lado, y el otro sigue haciendo su vida, incluso con otra persona a la que quiere ahora más que a ti", añade Adrián.

Desde el plató, la colaboradora Alba Sánchez está de acuerdo: "Se suma la pérdida con el rechazo". "Esto es si te han dejado, porque si es de común acuerdo o lo has dejado tú, no lo veo comparable", matiza Alfonso Arús. "Son dolores totalmente diferentes, pero el sufrimiento duele", comenta Rocío Cano por su parte.

