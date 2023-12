Hoy el desfile de colaboradores hasta la mesa de Aruser@s tiene un color y un espíritu muy especial. Uno a uno, cada uno de los tertulianos pasa corriendo delante de la cámara para dejar ver el look que ha escogido para celebrar este día tan ¿bonito?: el día mundial del jersey feo navideño.

Aunque los redactores de laSexta ayer nos adelantáramos un pelín, lo cierto es que, ahora sí, por fin, ha llegado el momento oficial de ponerte el peor suéter que tengas or casa y adornarlo de Navidad.

"Desde luego, mucha credibilidad no tenéis", se mete Alfonso Arús con sus contertulios, pues él ha decidido no honrar estas fiestas con un 'outfit' especial. "Perdona, la credibilidad no se gana o se pierde por esto", contesta Angie Cárdenas, picada. Eso sí, todo se olvida cuando por fin suena el himno de turno, 'Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe'.

El jersey de Angie ha provocado algún que otro susto esta madrugada, de camino al plató. "Pensaba todo el tiempo que me seguía la policía cuando iba conduciendo porque todo eran destellos en el coche a las 5 de la mañana", reconoce.