La periodista Alba Sánchez ha informado a sus compañeros de una noticia que ha indignado sobremanera a los colaboradores de Aruser@s, sobre todo a Òscar Broc: España ya no ocupa las primeras posiciones de la lista de países en los que mejor se come del mundo. "Se ha publicado en la revista 'Nature' y se hace a raíz de una investigación muy profusa de una universidad holandesa que cataloga a los países según cómo de bien se come y cuál es su dieta", explica.

Vietnam, Irán, Indonesia e India son los países que capitanean ahora esta lista. "Lo siento, pero yo sigo pensando que España es el país con la gastronomía más variada, más saludable y más rica del mundo", asegura Òscar Broc. Sin embargo, Alfonso Arús cree que "eso es de persona poco viajada" y le pregunta cuántas veces ha comido en Vietnam. "Es el típico que dice, no, como en mi pueblo, en ningún sitio".

"He estado en Vietnam y se come muy bien y bebe mucho de la dieta francesa", reconoce Alba Gutiérrez. "¡No compares!", replica Òscar, que es interrumpido por su hermano David Broc: "¿Pero tú qué sabes si no has pisado Vietnam en tu vida?" Un divertido rifirrafe que no ha conseguido que el firme defensor de la gastronomía española abandone su postura.