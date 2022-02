Antonio Resines ya ha salido del hospital tras sufrir un cuadro complicado derivado de su infección por coronavirus. El actor ha reaparecido caminando con unas muletas y ha hablado con los medios para contar cómo se encuentra.

En el vídeo que acompaña a la noticia pueden verse las declaraciones de Resines, que salió a la calle ataviado con un sombrero, unas oscuras gafas de sol y una llamativa mascarilla roja. "Estuve 38 horas en coma, no me he enterado muy bien, pero sé que la gente ha estado muy pendiente y eso es una alegría", explicaba el actor ante los micrófonos de los periodistas.

Además, Antonio Resines también ha hablado del apoyo recibido por su familia en ese momento tan complicado y de cómo irá, poco a poco, recuperándose de los sucedido. Por su parte, los colaboradores de Aruser@s han expresado su alegría al ver la mejoría del actor.

Las palabras de Ana Pérez-Lorente sobre el ingreso de Antonio Resines

Ana Pérez-Lorente, mujer de Antonio Resines, realizó en su día unas declaraciones para hablar del estado de salud de su marido. Al parecer, según ella misma aseguró, la situación era "un poco más grave" de lo que dijeron.