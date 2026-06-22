Antonio Resines, sobre que los actores autoricen que su imagen se use para "alimentar a la IA": "Que la alimente su p*** madre"

"Hay un proyecto para hacer un decreto ley, un famoso artículo 13, para que los actores autoricemos que nuestra imagen se utilice para alimentar a la IA", critica Antonio Resines.

Antonio Resines ha lanzado un divertido zasca a la inteligencia artificial en un evento. El actor ha explicado que "hay un proyecto para hacer un decreto ley, un famoso artículo 13, para que los actores autoricemos que nuestra imagen se utilice para alimentar a la IA". "La respuesta sencilla es que la alimente su p*** madre", ha respondido tajante Antonio Resines en este vídeo.

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