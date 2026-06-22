Ahora

Zascas

Antonio Resines, sobre que los actores autoricen que su imagen se use para "alimentar a la IA": "Que la alimente su p*** madre"

"Hay un proyecto para hacer un decreto ley, un famoso artículo 13, para que los actores autoricemos que nuestra imagen se utilice para alimentar a la IA", critica Antonio Resines.

Antonio Resines, sobre que los actores autoricen que su imagen se use para "alimentar a la IA": "Que la alimente su p*** madre"

Antonio Resines ha lanzado un divertido zasca a la inteligencia artificial en un evento. El actor ha explicado que "hay un proyecto para hacer un decreto ley, un famoso artículo 13, para que los actores autoricemos que nuestra imagen se utilice para alimentar a la IA". "La respuesta sencilla es que la alimente su p*** madre", ha respondido tajante Antonio Resines en este vídeo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a Koldo García a 19 años y libra a Aldama de la prisión por colaborar con la justicia
  2. Un CGPJ dividido propone al promotor de la Acción Disciplinaria sancionar con una falta grave al juez Peinado por señalar a policías
  3. Dimite Keir Starmer como primer ministro del Reino Unido: "Haré lo posible para garantizar una transición ordenada"
  4. Guerra en Irán, en directo | Irán y EEUU pactan una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final del conflicto en 60 días
  5. El ultraderechista De la Espriella será el próximo presidente de Colombia tras ganar por la mínima al izquierdista Cepeda
  6. Llega lo más duro de la primera ola de calor: toda España, menos Canarias y Murcia, en aviso por las altas temperaturas