Antonia Dell'Atte se pone a cantar 'Espresso Macchiato' al preguntarle si iría a Eurovisión con Ana Obregón

Muchos rostros conocidos han acudido a la gala de la entrega de los Premios Mujeres Fearless 2025 como Hiba Abouk, que ha sido una de las grandes galardonadas, Elena Tablada o Antonia Dell'Atte, que ha sido una de las más divertidas.

Y es que la modelo ha protagonizado un divertido momento cuando los reporteros le han preguntado si iría a Eurovisión "con Ana Obregón".

Antonia Dell'Atte ha recordado que este año ha habido tres canciones en italiano en el festival y, no solo eso, sino que, además, se ha puesto a cantar la más conocida: 'Espresso Macchiato'. "Que dios bendiga a todos", ha destacado la modelo, antes de volver a cantar el tema viral mientras se aleja de los reporteros.

Alfonso Arús, sobre la actuación de Melody

Tras Eurovisión, Alfonso Arús analizó la actuación de Melody, representante de España, en este vídeo: "En la parte del baile del 'diva, diva, diva' el realizador no ha estado muy fino, no he visto nada", afirma Alfonso Arús, que destaca que hay cosas que no ha visto claras de la actuación de Melody en Eurovisión.