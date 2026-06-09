Antonella Roccuzzo anima a Leo Messi con una camiseta de su cara para el Mundial

Antonela Roccuzzo ha compartido esta fotografía en la que aparece vestida con una camiseta con el rostro de Leo Messi.

Antonela Roccuzzo ha querido animar a la selección argentina y a su marido, Leo Messi, fotografiándose con una camiseta con la cara del astro argentino. "Es una edición especial en colaboración con Adidas y cuesta alrededor de 153 euros", explica Tatiana Arús, que también enseña una imagen de la argentina en bikini luciendo "un cuerpo muy trabajado".

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