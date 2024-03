"He llegado a encontrar hasta 17 partes que no acaban de encajar o que están torcidas", cuenta Tatiana Arús en Aruser@s acerca de la foto retocada de Kate Middleton que ha hecho que se disparen todo tipo de rumores con respecto a su estado de salud y su matrimonio. Aunque la princesa de Gales ha reconocido haber sido ella la autora de tamaña chapuza, sus explicaciones no han sido suficientes para contentar a los expertos (y no tan expertos).

Pero lo más inquietante viene de la mano de una portada suya de Vogue, para la que posó en 2016 y que, tal y como describe la colaboradora en plató, "tiene un 99'9, por no decir un 100% de similitud", aunque Alfonso Arús no se muestra demasiado convencido con esta teoría en concreto.

"Yo mantenía, desde que vi esta imagen, que esta fotografía no es actual. Tiene un tiempo porque ha querido transmitir tranquilidad", opina Angie Cárdenas. El presentador cree sin lugar a dudas que se trata de una instantánea anterior a su operación y a su misteriosa enfermedad, de la que todavía no ha trascendido ningún dato de manera oficial.