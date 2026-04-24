Angie Cárdenas confiesa su "trauma" de comunión: "Mientras todas iban de princesa, mi madre me vistió de monja"

En Aruser@s, Angie Cárdenas sorprende al contar la anécdota más inesperada de su primera comunión durante un debate sobre cómo han cambiado estas celebraciones.

No es la primera vez que en el plató de Aruser@s se abre el debate sobre el encarecimiento de las primeras comuniones, pero esta vez lo ha hecho con humor y nostalgia. Hans Arús presenta un vídeo de su creador favorito, Álvaro Casares, en el que compara cómo eran estas celebraciones antes y cómo son ahora.

"Ahora decoración 'cuqui' y mesas gourmet", mientras que antes, bromea, "como mucho te comías un menú del día en 'Casa Paco'". Una diferencia que también se refleja en los regalos: hoy pueden alcanzar precios similares a un alquiler, frente a los clásicos de antaño como "un reloj Casio, un estuche y, si acaso, una bicicleta".

Las sesiones de fotos tampoco se libran del cambio. De los actuales reportajes con "poses de supermodelo o estética de videoclip", se ha pasado de aquellas tres posturas míticas: "mira cómo rezo, mira mi collar y mira qué pose más desenfadada".

Otro salto llamativo es el número de invitados. "Ahora hay 250 personas y una foto que parece el WiZink Center", mientras que antes "toda la comunión cabía en dos mesas". Un retrato generacional que mezcla ironía con cierta añoranza.

"Entiendo que ahora un niño no pueda ser feliz con el libro de 'Mis primeros autofregados', pero nosotros antes éramos felices", confiesa Alfonso Arús, mientras Angie Cárdenas ha aprovechado para compartir una experiencia "traumática" con su comunión: "Te voy a decir el trauma que yo tengo de mi primera comunión: todo el mundo iba de princesa con esos vestidos y mi madre tuvo la sana ocurrencia de hacerme un traje de monja en blanco".

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