Las palabras de Fran Rivera sobre Roca Rey antes de recibir una grave cornada: "Se juega la vida cada tarde"

"Es una figura del toreo, se juega la vida todas las tardes", ha afirmado Francisco Rivera sobre Roca Rey antes de que el matador de toros y novio de su hija Tana sufriera una grave cornada en Sevilla.

Roca Rey se encuentra en estado grave tras ser corneado por el quinto toro de la tarde en la Maestranza, de Sevilla. "Recibió una cornada de 35 centímetros en el muslo derecho", explica Tatiana Arús, que destaca que "el pronóstico es bastante grave". Alfonso Arús aclara en plató que aunque "habitualmente de toros no se habla en Aruser@s", Tatiana Arús ha dado la noticia por ser el nuevo novio de Tana Rivera, quien se encontraba en la plaza. Viendo al matador de toros también estaba su suegro y padre de Tana, Francisco Rivera, que hablaba así de Roca Rey antes de sufrir la grave cogida: "Es una figura del toreo, se juega la vida todas las tardes".

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