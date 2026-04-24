Ahora

Es novio de su hija Tana

Las palabras de Fran Rivera sobre Roca Rey antes de recibir una grave cornada: "Se juega la vida cada tarde"

"Es una figura del toreo, se juega la vida todas las tardes", ha afirmado Francisco Rivera sobre Roca Rey antes de que el matador de toros y novio de su hija Tana sufriera una grave cornada en Sevilla.

Las palabras de Fran Rivera sobre Roca Rey antes de recibir una grave cornada: "Se juega la vida cada tarde"

Roca Rey se encuentra en estado grave tras ser corneado por el quinto toro de la tarde en la Maestranza, de Sevilla. "Recibió una cornada de 35 centímetros en el muslo derecho", explica Tatiana Arús, que destaca que "el pronóstico es bastante grave". Alfonso Arús aclara en plató que aunque "habitualmente de toros no se habla en Aruser@s", Tatiana Arús ha dado la noticia por ser el nuevo novio de Tana Rivera, quien se encontraba en la plaza. Viendo al matador de toros también estaba su suegro y padre de Tana, Francisco Rivera, que hablaba así de Roca Rey antes de sufrir la grave cogida: "Es una figura del toreo, se juega la vida todas las tardes".

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Rajoy o Bárcenas, uno de los dos miente: las contradicciones de sus testificales en el juicio de la Kitchen
  2. El Pentágono plantea la suspensión de España de la OTAN por no colaborar con EEUU en su guerra en Irán
  3. La prioridad nacional divide al PP frente a un Vox venido a más que ya busca imponerla en la Comunitat Valenciana
  4. Las consecuencias que podría enfrentar el juez del exDAO por sus declaraciones machistas: una posible falta grave y medidas disciplinarias
  5. Un fugitivo menos y un pederasta más entre rejas: de la condena por pederastía a los planes de boda en Cuba de Martiño Ramos
  6. Ni fue un 23 de abril ni homenajeó a Sant Jordi: un siglo del primer Día del Libro en honor a Cervantes