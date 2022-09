"No hay leche, no hay huevos, pero sí tenemos té frío, chocolate y albóndigas", analiza Alfonso Arús antes de dar paso a las opiniones de los espectadores sobre la cesta básica de la compra de Carrefour, quienes coinciden en señalar la ausencia de productos frescos o de leche. "Si en la lista hubiera cervezas diría que la ha hecho un universitario que no cocina", se afirma en uno de los comentarios enviados al programa a través de las redes sociales.

Las colaboradoras de Aruser@s tampoco parecen estar demasiado convencidas con el contenido de esta cesta de la compra. "Parecen productos que estaban en la despensa y no les daban salida", asegura Angie Cárdenas. "¿Un producto básico puede ser unos pimientos del piquillo? ¡Venga, hombre!, exclama la colaboradora.

Pero Alfonso Arús tiene la solución definitiva para acertar con los productos que deben estar presentes en esta lista: "Que los amigos del súper llamen a los 'preppers' y les pregunten qué han comprado ellos para prepararse para el fin del mundo".