Los trabajadores que se dedican al cuidado de nuestros mayores, los profesionales de la medicina y la enfermería, los asistentes sociales, los profesores y los camareros son quienes tienen más riesgo de ver alterada su salud mental por culpa de su profesión, asegura un estudio de la OMS que analizan en Aruser@s.

Angie Cárdenas destaca la situación al límite que vivieron en el sector sanitario durante la pandemia y Alfonso Arús no se olvida de las impertinencias que se ven obligados a aguantar quienes trabajan en la hostelería. "Los profesores y profesoras están hasta el gorro de los niños, pero más de los padres", añade.

"Tienen sueldos bajos, muchas horas y mucho que aguantar", añade Patricia Benítez. El presentador de Aruser@s habla también de lo complicado que es ser padre, aunque no esté considerado una profesión. "Eso tampoco está pagado, yo no percibo un sueldo, y durante mucho tiempo me estresé. No llegué a la depresión, pero me estresé", asegura para después comenzar a bromear acerca de las tablas de multiplicar y la satánica cancioncilla con la que los niños se las aprenden.