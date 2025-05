Amparo Larrañaga desvela cómo un presentador le metió mano: "Le dije al director que le quería a 500 metros"

Amparo Larrañaga desvela cómo frenó a un presentador de Telecinco que se le lanzó encima: "Fui al director y le dije que no le quería ni en pintura y que si no les metía un palo a ellos, los primeros".

Alfonso Arús enseña en este vídeo las declaraciones de Amparo Larrañaga en el podcast 'No dramas, plis' sobre su presentador de televisión que la acosó.

La actriz cuenta cómo el presentador se ofreció a llevarla a casa después de una gala: "Me metí en el coche con este presentador de Telecinco y me metió mano".

Amparo Larrañaga cuenta que, con su fuerte carácter, le frenó rápidamente: "Me dijo que me hacía el favor, yo iba vestida de gala y se me lanzó encima". "¿Dónde vas?", confiesa la actriz que le dijo al presentador, el cual le contestó que si estaba en el coche por algo sería.

"Le dije, ¿perdona?, me bajé del coche y al día siguiente estaba con el director diciéndole que quería a este señor a 500 metros", cuenta la actriz, que asegura que dijo que no le quería ver "ni en pintura". "Y si no, ahora mismo, os meto un palo a vosotros los primeros", insistió Amparo Larrañaga al director.