María Moya no tiene en sus planes quedarse embarazada en un corto plazo: "No me encaja aún", confiesa a Alfonso Arús, quien insiste en que no debería perderse escenas como la de este vídeo.

Un niño entra en la habitación de su hermana y cuando esta se pone de pie en la cuna, ambos se abrazan y se besan: "Mira con qué ternura", comentan en plató.

María Moya se sorprende al verlo y pregunta si también han grabado "cuando se canean". "Como María Moya se caneaba con su hermana...", comenta Angie Cárdenas. Además, en este vídeo, una de las colaboradoras asegura que nunca se ha "caneado" con sus hermanos...