La preocupación por el estado de salud de la cantante Amaia Montero vuelve a copar todos los titulares. En esta ocasión, la que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh ha tenido que permanecer diez días ingresada en la UCI del hospital madrileño Beata María Ana tras haber sido sometida a una operación en la mano, como ha podido saber 'Espejo Público'.

Según estas fuentes, la cantante ya se encuentra en planta, pero ha pasado por un complicado postoperatorio. Al parecer, Montero no habría seguido de manera estricta las directrices de su equipo médico después de la intervención.

Por el momento, nadie de su entorno ha hecho declaraciones sobre su estado de salud, aclaran desde el programa de Antena 3.

No es la primera vez que Amaia Montero da algún que otro susto a sus fans. En octubre de 2022 publicó una fotografía en blanco y negro que fue muy comentada en redes sociales, en las que aparecía su rostro en primer plano, con aspecto bastante desmejorado y un pie de foto. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de qué me sirve la vida?", escribía entonces, aunque después borrara el texto.

Meses más tarde, la artista reaparecía totalmente recuperada tras su paso por una clínica de salud mental.