Alfonso Arús, del vestido casi "transparente" de Sydney Sweeney: "¿Para enseñarlo todo para qué se gasta tanto dinero?"

Alfonso Arús alucina con el vestido casi "transparente" de Sydney Sweeney: "¿Para enseñarlo todo para qué se gasta tanto dinero?"

"Va, prácticamente, desnuda", destaca Alfonso Arús en este vídeo al ver este vestido de Sydney Sweeney, de la que asegura que "más que insinuar, enseña".

Alfonso Arús analiza en el plató de Aruser@s el último look elegido por Sydney Sweeney: "Iba prácticamente desnuda, ha sorprendido con este vestido tan transparente". "Lo enseñaba todo", destaca el presentador de Aruser@s en el plató, donde Tatiana Arús afirma que la actriz "deja poco a la imaginación" en la gala de Variety Power of Women.

Además, Alfonso Arús se pregunta "para qué se gasta tanto dinero para enseñarlo todo": "Más que insinuar, enseña". En ese evento, la conocida actriz estuvo junto a otros rostros conocidos como Sharon Stone, que defendió a la joven tras su polémico anuncio de vaqueros. "Ella es una mujer de armas tomar que defiende le poder femenino", explica la colaboradora.

En el polémico anuncio la actriz prestaba su imagen en la marca de ropa American Eagle donde el eslogan "Sydney Sweeney tiene unos jeans geniales" ("Sydney Sweeney has great jeans") hacía explotar una bomba mediática. En la publicidad la actriz tachaba la palabra genes y la sustituía por jeans, que se pronuncian igual. Sin embargo, algunos han tachado el anuncio como "racista" por exaltar los ojos azules y el cabello rubio de Sweeney como los "mejores" factores.

