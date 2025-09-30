Alfonso Arús, al tiktoker que recorre los pueblos de España probando desayunos: "De mayor quiero ser este señor"

Este creador de contenido, '@tapasconvino', se ha vuelto viral al mostrar cómo se desayuna en los bares más tradicionales de cada rincón del España.

El viral que han mostrado en Aruser@s refleja las costumbres, sabores y hospitalidad de cada lugar. Y es que un tiktoker, '@tapasconvino', se ha propuesto enseñar cómo es el desayuno tradicional de diferentes pueblos de España. Y, de paso, abrir el apetito de miles de seguidores.

El joven, que cuenta con vídeos de más de 2.5 millones de visualizaciones, recorre todo el país y muestra los diferentes menús que se va encontrando.

Una de las paradas la hace en El Villar,​ una localidad española perteneciente al municipio de Fuente Palmera, en la provincia de Córdoba, para visitar el 'Bar Melón', donde desayuna un "cafelillo y media de jamón".

"Es curioso cómo en algunos sitios de Córdoba te ponen el jamón al corte y en otros a piquitos", comenta el tiktoker, señalando que "el aceite de oliva es maravilloso". El total del desayuno ha costado 4,50 euros.

Desde el plató de Aruse@s, Hans Arús desvela que, tras el viral, algunos comentarios señalan que el precio es caro. "A mí es lo que me cobran por un café", ríe el colaborador. "De mayor quiero ser este señor, dedicarme a ir a todos los pueblos a desayunar", comenta Alfonso Arús.

