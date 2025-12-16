Alfonso Arús, sobre la teoría que asegura que tener a los amigos cerca nos hace más felices: "Hay gente que a 100 metros no te da alegría"

Un estudio de la Universidad de Harvard determina que vivir cerca de nuestros amigos nos hace un 25 % más felices... pero Alfonso Arús no lo tiene tan claro.

La felicidad también depende de lo cerca que tengamos a nuestros amigos. Es una de las conclusiones de este estudio de la Universidad de Harvard que hoy analizamos en Aruser@s. Según esta investigación, si los tenemos a un radio de 1,5 km somos mucho más felices, en concreto, un 25 %.

Además, también han concluido que todos los estados de ánimo se contagian como los virus. "También se contagian los estados físicos. Por ejemplo: si nuestro entorno comienza a adelgazar, es muy probable que nosotros también lo hagamos, y si en nuestro entorno empieza a haber muchos divorcios, es probable que nosotros también nos divorciemos", explica Alba Sánchez en el programa de laSexta.

Alfonso Arús reflexiona sobre el primer resultado comentado por la periodista. "Yo no lo veo tan claro. Hay gente que no te da mucha alegría y la tienes a 100 metros", comenta entre risas. Angie Cárdenas asiente sonriendo de manera cómplice.

