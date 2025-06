Alfonso Arús, tras saber que Estefanía de Mónaco se jubila a los 60 años: "¿De qué se jubila?"

"La noticia bomba del día es que Estefanía de Mónaco se jubila", afirma Alfonso Arús en el plató, donde se pregunta "de qué se jubila".

"Se jubila de lo que sería su actividad como representante de la familia real de Mónaco", explica Tatiana Arús en este vídeo, donde Alfonso Arús vuelve a preguntar "de qué actividad habla". "Yo pensaba que ya estaba jubilada", bromea Angie Cárdenas, por su lado.

La hermana de Carolina de Mónaco ha anunciado su jubilación en el vídeo principal de esta noticia, donde explica que ya no le ve sentido a hablar de ella. "Tengo 60 años, siento que he dado suficiente y, sobre todo, he dicho lo que tenía que decir". "Es hora de jubilarme, me lo merezco, de ahora en adelante aspiro a algo más", destaca Estefanía.

Por su lado, Angie Cárdenas recuerda que la llamaban "la princesa rebelde" y que, incluso, trabajó en el circo, como Bárbara Rey.