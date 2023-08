En la pasada temporada de Aruser@s, Alfonso Arús analizó junto al resto de colaboradores las polémicas declaraciones de Georgina Rodríguez en alguna ocasión. Por ejemplo, cuando en Más Vale Tarde, Cristina Pardo mostró su indignación con un comentario de Georgina Rodríguezque había revolucionado las redes sociales, Alfonso Arús tampoco se quedó callado.

"Para que luego digan que las ricas no trabajamos", afirmó la pareja de Cristiano Ronaldo en una fotografía en la que aparecía trabajando de modelo. "Pues muy bien, chica", respondió Cristina Pardo en MVT, donde destacó que "estas señoras" le parecían "un aburrimiento": "Yo también trabajo y no estoy rodos los días diciendo que trabajo muchísimo". "Tiene lógica lo que dice Cristina", defendió Alfonso Arús, que destacó: "Los que trabajamos no estamos todo el día diciendo cómo trabajamos".

(*) Disfruta de los mejores momentos de la temporada de Aruser@s este verano en Aruser@s Fresh. Todos los días de lunes a viernes de 9:00 h a 11:00 h y también en lasexta.com.