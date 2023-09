Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s "el zasca de Angels Barceló contra el comunicado de los jugadores de la Selección masculina". La presentadora de Cadena SER afirmó que era "lamentable": "Es la demostración de que el fútbol masculino mayoritariamente, porque afortunadamente hay alguna excepción, se mantiene en la caverna, de donde se resiste a salir". "El se acabó también va con ellos, también hacer referencia a su comportamiento de niños consentidos que no quieren que nada ni nadie cuestiona su forma de vida", insiste la periodista.

Unas palabras que comparten en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús afirma que "si analizamos las palabras, no dicen nada". "Morata no sería el jugador idóneo para enfatizar un mensaje", critica el presentador, que afirma, que, además, el comunicado "va tarde". Y es que desde el plató de Aruser@s insisten en que no tienen credibilidad y es leído como "si fuera un parte médico".