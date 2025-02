Alfonso Arús recita las mejores frases para felicitar San Valentín: "Estáis poniendo cara de asco y os encantaría que os dijeran eso"

"Se nota lo que Jabifus ha dicho, que estamos románticos hoy", dice Angie Cárdenas en referencia a Alfonso Arús, que se dedica a leer decenas de frases románticas de San Valentín. Las colaboradoras ponen cara de que no les gusta demasiado lo que oyen.

Si todavía no has felicitado San Valentín a la persona a la que amas, Alfonso Arús está dispuesto a echarte una mano con estas frases románticas. Aunque, a juzgar por la reacción de sus colaboradoras, a lo mejor la mano que te echa es al cuello. "Si tuviera que elegir entre amarte y respirar, usaría mi último aliento para decirte cuánto te amo", es la cita más polémica de todas las que recita. Tatiana Arús intenta disimular su gesto, pero no lo consigue.

"Nunca nos han dicho eso", se queja Angie Cárdenas, quizá con segundas. "Yo espero que no me lo digan, porque saldría corriendo", avisa Tatiana, que recuerda la frase de amor de Íñigo Onieva a Tamara Falcó. "Ayer le felicitó San Valentín y ella le dijo que se había equivocado, que era mañana y él le dijo: 'ya, pero contigo, todos los días son San Valentín'". Las tertulianas no saben ni dónde meterse después de escuchar estas palabras de amor.

Marc Redondo se indigna ante tanto antirromanticismo. "Estáis poniendo cara de asco y os encantaría que os dijeran eso", les suelta. "Y el amor se demuestra con pequeños detalles", añade.