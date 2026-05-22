Alfonso Arús reacciona al viral sobre cómo ha cambiado ligar en España: "Es una radiografía perfecta de tres generaciones"

En Aruser@s, reflexionan sobre la evolución de las relaciones sentimentales comentando el viral del creador de contenido Álvaro Casares, que resume con humor el cambio generacional a la hora de ligar y comunicarse.

Las formas de ligar han cambiado radicalmente con el paso de los años y en Aruser@s han querido analizarlo a través de un divertido vídeo viral. "Ahora, si quieres tener pareja, es todo un mundo distinto", comenta Hans Arús en el plató antes de presentar el viral del creador de contenido Álvaro Casares sobre cómo ha evolucionado el amor en España.

En el vídeo, el creador contrapone las relaciones de antes con las actuales utilizando expresiones y situaciones que reflejan perfectamente el salto generacional. "Llevo 30 años con Luisa, que la conocí por su primo Isidro, el de los cementos, y la carteé durante meses" a "tengo una 'situationship' con una persona pangénero y hemos hecho match por un shippeo de nuestros amigos, pero tengo miedo de que me haga ghosting".

La comparación provoca las risas en el plató de laSexta. "¡Es sensacional! En un minuto es una radiografía perfecta de tres generaciones" , señala Alfonso Arús.

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