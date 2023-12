El príncipe Harry ha sido condenado en una nueva derrota que ha sufrido contra los medios de comunicación. Y es que el príncipe Harry tendrá que pagar 56.000 euros después de que comenzara su guerra contra los tabloides en 2020.

"Ha habido cruce de acusaciones de escuchas ilegales para intentar sacar información de su vida", explica Tatiana Arús, que aunque recuerda que el príncipe ha ganado otras batallas, esta la ha perdido: "Le toca pagar 56,000 euros, de los cuales hace referencia a que ya no va a tener esa seguridad cuando viaje a Londres y tendrá que pagársela de su bolsillo". "Pues que se la pague, que todos tienen dinero", destaca Alfonso Arús rotundo en el vídeo principal de esta noticia.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo alucinan a Alfonso Arús

Por otro lado, el príncipe Guillermo, Kate Middleton y sus hijos han querido felicitar la Navidad con una imagen que a Alfonso Arús no terminar de convencer: "Si me dices que son los Alcántara, me lo creo".