Alfonso Arús pone a prueba a los "entendidos" de las catas a ciegas: "Se la puedes colar"

Alfonso Arús analiza en Aruser@s el último reto de Juanki y su yayo, que se enfrentan a una cata a ciegas para descubrir qué productos son los más baratos y cuáles los más caros.

"Hay gente que va de entendida, pero luego se la puedes colar", asegura Alfonso Arús después de ver el último viral de Juanki y su abuelo. Esta vez, el tándem familiar se enfrenta a una cata a ciegas en la que tienen que averiguar qué producto es el barato y cuál el caro.

La prueba pasa por productos de todo tipo, desde natillas y galletas hasta un producto tan delicado como el jamón ibérico. Una competición en la que el abuelo vuelve a demostrar que la experiencia es un grado.

"Gana el abuelo, no le vas a engañar", sentencia Alfonso Arús. Una opinión que comparte Angie Cárdenas, que destaca el factor clave del veterano catador: "La experiencia que tiene...".