Alfonso Arús, sobre la pareja que ha comprado un pueblo francés abandonado por 80.000 euros: "La calefacción no llega, pero lo tienen todo"

"A mí me gustaría ser el alcalde del pueblo que he comprado", bromea Alfonso Arús, tras mostrar el viral de la pareja que ha comprado un pueblo abandonado francés por 80.000 euros para transformarlo.

Alfonso Arús muestra el viral de una pareja que ha comprado un pueblo francés entero por 80.000 euros para "abandonar así la monotonía diaria". La propiedad incluye cinco edificios y dos hectáreas de terreno. "La calefacción no llega, pero lo tienen absolutamente todo", bromea Alfonso Arús.

"¿Y qué van a hacer para acabar con la monotonía?", pregunta Angie Cárdenas. Según cuenta el matrimonio, pasarán su tiempo restaurando y poniendo todo a punto para el disfrute. "A mí me gustaría ser el alcalde del pueblo que he comprado, y no pienso hacer elecciones", ríe Alfonso Arús.

"Yo cambiaría Francia por la Toscana", comenta Patricia Benítez, mientras el resto de colaboradores debate sobre si pondría señales de tráfico y rotondas en el pueblo.

Tatiana Arús pondría un rada "para recaudar". En cambio, Alfonso "no pondría nada". " "Solo un rótulo que ponga 'Visitantes no'", dice el presentador del programa.