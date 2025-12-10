Alfonso Arús, al nuevo aparato calentador de mantas para invierno: "¿Vale para parejas?"

¿Harto de pasar frío en invierno? En Aruser@s te presentan un nuevo artilugio que está arrasando en internet: un calentador de mantas.

"Ahora que estamos empezando a notar el frío invierno y las gélidas temperaturas, este aparato nos viene perfecto", comenta Alfonso Arús, que muestra en el plató el último invento viral que arrasa en internet: un calentador de mantas.

Lo único que tienes que hacer es introducir la manta en el interior del cubo, cerrar la tapa y, tras darle al botón, se comenzará a calentar.

"De esta forma podrás estar doblemente caliente", bromea Alfonso Arús, a lo que Angie Cárdenas propone: "Yo metería también unos calcetines y la bata de la ducha".

"Puedes poner también a tu pareja por si notas que está frío o tiene la libido por los suelos; ¡la metes dentro y sale como una estufa!", ríe el presentador del programa.

