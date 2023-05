"El liquidillo, el liquidillo, el liquidillo", canturrean los aruser@s (Alfonso Arús incluido) tras un consejito de Angie Cárdenas. Y es que, cualquier cosita les hace cantar y bailar. "Ojo, que nos vamos de conga y no sabes la que liamos", apunta la colaboradora.

"Bueno, que me voy a la meteo", dice el presentador intentando dar paso a la siguiente sección. Ante las protestas de sus tertulianos, responde enfadado. "¡Es que son menos diez!", exclama.

El pobre presentador ya no tiene tiempo para una de sus secciones preferidas. "Mira, me he estado currando como un tonto hasta el último momento el 'Cutrecord' que era buenísimo y ya no sale", lamenta mientras rompe las hojas del guion. La conmoción en plató es máxima.