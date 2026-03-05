Alfonso Arús, al inesperado truco contra las migrañas: "Por esa regla de tres, Donald Trump no tiene nunca"

Los colaboradores del programa reaccionan con humor a una curiosa teoría que circula en redes: combatir el dolor de cabeza con un menú muy concreto de refresco y patatas.

Según comentan algunos expertos en redes, un remedio inesperado contra la migraña podría ser algo tan simple como una Coca-Cola acompañada de patatas fritas.

"Lo dicen los expertos y, de hecho, lo han bautizado como la 'McMigraine meal'", explica Alba Sánchez al presentar el tema. La colaboradora detalla que la teoría tiene cierta base: "Una Coca-Cola tiene unos 85 miligramos de cafeína, más de lo que tienen muchos analgésicos, y la sal de las patatas fritas puede llegar a hidratar igual que las sales minerales".

La explicación científica, sin embargo, no tarda en dar paso a las bromas en el plató. "Por esa regla de tres, Donald Trump no tiene nunca migrañas", suelta Alfonso Arús.

Eso sí, Alba Sánchez matiza rápidamente que, como casi todo en la vida, la clave está en la moderación."Hay que medir la dosis, porque si te pasas tendrás más migrañas", comenta entre risas.

