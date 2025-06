Aitana se sincera sobre sus relaciones: "Cuando hablo de mi vida es porque los dos estamos tranquis con eso"

Aitana explica en este vídeo por qué a veces habla de su vida sentimental y otras veces no: "No solo es mi historia. No tengo toda la potestad ahí. Cuando hablo es porque las dos personas están tranquis con eso".

Con motivo de su último disco, 'Cuarto azul', Aitanaha desvelado en su 'Listening Party' que las letras de de sus 19 canciones hablan de su vida.

"Sabéis que las historias que cuento casi siempre en las canciones son historias que he vivido yo, pero sabéis que a veces soy un poco dramática y me invento muchas cosas", ha confesado la cantante, que, sin embargo, ha desvelado que la realidad es que en este disco no se "ha inventado nada"

Tras el estreno del álbum, la artista está de promoción y, en una de esas entrevistas, ha vuelto a hablar sobre en qué personas están basadas sus canciones. "Creo que siempre se ha puesto cara a mis canciones y muchas veces la historia la han contado otros y creo que está bien contarla yo", ha explicado la cantante, que ha destacado que nunca va a contar para qué persona en concreto va cada canción.

"No voy a decir exactamente para quién va cada una porque eso es algo mío", ha afirmado Aitana, que ha explicado que si no es más específica es porque no lo es su historia. "No tengo toda la potestad ahí, por eso, muchas veces digo que no me gusta hablar de mi vida personal", ha destacado la cantante, que ha detallado que, cuando habla de su vida personal, es porque "las dos personas están tranquis con eso".