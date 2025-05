Así suena 'Cuando hables con él': la canción que Aitana dedicaría a Miguel Bernardeau

"Dejarle fue una estupidez" o "tus ojos azules me volvían loca", son algunas de las frases que Aitana canta en esta canción y que muchos ven un mensaje a Miguel Bernardeau.

Aitana ha estrenado su nuevo disco, 'Cuarto Azul', se trata de su cuarto álbum de estudio y que ha calificado como el más personal. El álbum está compuesto por 19 canciones, entre ellas, 'Cuando hables con él', que estaría dirigida a Miguel Bernardeau, con el que estuvo cuatro años antes de con Sebastián Yatra.

En esta canción hay frases tan llamativas como que con él pasó sus "mejores años, dejarle fue una estupidez o tus ojos azules me volvían loca". Tatiana Arús explica en el plató de Aruser@s que "en algunas ocasiones le ha lanzado algún dardo y aquí es una manera de pedirle perdón".

Además, Alba Gutiérrez recuerda que en la presentación del disco la propia Aitana confesó que en este disco todo lo que contaba lo había vivido. "Sabéis que las historias que cuento casi siempre en las canciones son historias que he vivido yo, pero sabéis que a veces soy un poco dramática y me invento muchas cosas", afirmó la cantante, que, sin embargo, desvelaba que la realidad es que en este disco no se "ha inventado nada".

Por último, Tatiana Arús enseña el momento en el que Aitana afirma en la presentación que ha estado un año soltera, lo que hace sospechar a la colaboradora de que ahora podría tener una relación. "He estado un año soltera y ha sido algo muy bonito para encontrarme, pero voy a dejar de hablar que me estoy poniendo roja", concluyó.