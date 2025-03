Alfonso Arús, sobre las imágenes de la princesa Leonor en Chile: "La Casa Real ha mostrado su disconformidad, pero son de lo más inocente"

El presentador de Aruser@s advierte a sus telespectadores de que en el programa no van a emitirse las imágenes de la princesa Leonor que tanta controversia han generado. "El gran problema es que se han obtenido de forma ilegal", explica Tatiana Arús.

"No vamos a emitirlas"

Alfonso Arús afirma en Aruser@s que no entiende el porqué de tanta polémica alrededor de las fotos de Leonor en un centro comercial chileno. "Las imágenes son de los más inocente, no se ve nada", asegura el presentador, que detalla que se trata de unas fotografías en las que la princesa aparece en compañía de un chico "con el que ni se abraza ni se da de la mano, mirando escaparates, como si fueran amigos". "No vamos a emitirlas, porque la Casa Real ha mostrado su disconformidad", aclara.

Sin embargo, Tatiana Arús explica el origen de la controversia. "El gran problema es que se han obtenido de forma ilegal [...] "Lo que no es permisible es que el propio centro comercial haya difundido y comercializado esas imágenes a medios locales, aunque el fin sea inocente", detalla la colaboradora.

La denuncia de la Casa Real española

La Casa Real ha anunciado que va a denunciar al centro comercial chileno ubicado en Punta Arenas por la obtención ilegal y difusión de estas fotografías de la princesa Leonor. Según han indicado desde el Palacio de la Zarzuela, algunos responsables del control de las cámaras de seguridad facilitaron el acceso a las imágenes a un medio de comunicación del país. Esto, según cuentan, supondría "una infracción de la normativa vigente" en materia de protección de datos, tanto en Chile como en España.

Difusión con "fines periodísticos"

Ante la polémica generada y tras el anuncia de la demanda, el centro comercial ha emitido un comunicado urgente, en el que afirma que la difusión de las imágenes se hizo con "fines periodísticos" y que la visita "se desarrolló de una manera completamente privada en un espacio abierto al público" sin que "su presencia" fuera "anunciada ni divulgada".